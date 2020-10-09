Menu
Golos (2012), season 9

Golos season 9 poster
Golos 12+
Title Сезон 9
Season premiere 9 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 22 hours 45 minutes
"Golos" season 9 description

В 9-м сезоне шоу «Голос» в качестве наставников остались Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. После пропуска сезона к ним присоединился Василий Вакуленко, широко известный как Баста. Дмитрий Нагиев вновь оказался ведущим проекта. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем участникам. Выступления таких исполнителей, как Яна Габбасова, Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров и Василий Пасечник, наиболее запомнились зрителям. Наставники тоже вместе появились на сцене, чтобы порадовать поклонников исполнением песни «Геленджик» из репертуара Сергея Шнурова.
 

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Слепые прослушивания 1-я неделя
Season 9 Episode 1
9 October 2020
Слепые прослушивания 2-я неделя
Season 9 Episode 2
16 October 2020
Слепые прослушивания 3-я неделя
Season 9 Episode 3
23 October 2020
Слепые прослушивания 4-я неделя
Season 9 Episode 4
30 October 2020
Слепые прослушивания 5-я неделя
Season 9 Episode 5
6 November 2020
Слепые прослушивания 6-я неделя
Season 9 Episode 6
13 November 2020
Поединки 1-я неделя
Season 9 Episode 7
20 November 2020
Поединки 2-я неделя
Season 9 Episode 8
27 November 2020
Нокауты 1-я неделя
Season 9 Episode 9
4 December 2020
Нокауты 2-я неделя
Season 9 Episode 10
11 December 2020
Четвертьфинал ( прямой эфир)
Season 9 Episode 11
18 December 2020
Полуфинал (прямой эфир)
Season 9 Episode 12
25 December 2020
Финал (прямой эфир)
Season 9 Episode 13
30 December 2020
