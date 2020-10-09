В 9-м сезоне шоу «Голос» в качестве наставников остались Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. После пропуска сезона к ним присоединился Василий Вакуленко, широко известный как Баста. Дмитрий Нагиев вновь оказался ведущим проекта. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем участникам. Выступления таких исполнителей, как Яна Габбасова, Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров и Василий Пасечник, наиболее запомнились зрителям. Наставники тоже вместе появились на сцене, чтобы порадовать поклонников исполнением песни «Геленджик» из репертуара Сергея Шнурова.

