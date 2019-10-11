В 8-м сезоне шоу «Голос» состав наставников подвергся изменениям в пятый раз подряд: к оставшимся с прошедшего сезона певцу Сергею Шнурову и композитору Константину Меладзе вернулась Полина Гагарина и новичок — исполнитель Валерий Сюткин. Шоумен Дмитрий Нагиев снова предстал в роли ведущего. От команды каждого наставника в четвертьфинал прошли три исполнителя. Судьбу финалистов теперь решают только слушатели путем зрительского голосования. Самыми запоминающимися участниками этого сезона стали молодой певец Аскер Бербеков, а также артисты Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди.