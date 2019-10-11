Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Golos (2012), season 8

Golos season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Golos Seasons Season 8

Golos 12+
Title Сезон 8
Season premiere 11 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 22 hours 45 minutes
"Golos" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Голос» состав наставников подвергся изменениям в пятый раз подряд: к оставшимся с прошедшего сезона певцу Сергею Шнурову и композитору Константину Меладзе вернулась Полина Гагарина и новичок — исполнитель Валерий Сюткин. Шоумен Дмитрий Нагиев снова предстал в роли ведущего. От команды каждого наставника в четвертьфинал прошли три исполнителя. Судьбу финалистов теперь решают только слушатели путем зрительского голосования. Самыми запоминающимися участниками этого сезона стали молодой певец Аскер Бербеков, а также артисты Антон Токарев, Ив Набиев и Арсен Мукенди.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Season 8 Episode 1
11 October 2019
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Season 8 Episode 2
18 October 2019
Слепые прослушивания. 3-я неделя
Season 8 Episode 3
25 October 2019
Слепые прослушивания. 4-я неделя
Season 8 Episode 4
1 November 2019
Слепые прослушивания. 5-я неделя
Season 8 Episode 5
8 November 2019
Слепые прослушивания. 6-я неделя
Season 8 Episode 6
15 November 2019
Поединки 1-я неделя
Season 8 Episode 7
22 November 2019
Поединки 2-я неделя
Season 8 Episode 8
29 November 2019
Нокауты 1-я неделя
Season 8 Episode 9
6 December 2019
Нокауты 2-я неделя
Season 8 Episode 10
13 December 2019
Четвертьфинал
Season 8 Episode 11
20 December 2019
Полуфинал
Season 8 Episode 12
27 December 2019
Финал
Season 8 Episode 13
1 January 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more