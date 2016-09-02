Menu
Golos (2012), season 5

Golos season 5 poster
Golos 12+
Title Сезон 5
Season premiere 2 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 18
Runtime 31 hours 30 minutes
"Golos" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Голос» состав судей снова подвергся изменениям, на этот раз к исполнительнице Полине Гагариной и певцу Григорию Лепсу, которые остались с предыдущего сезона, присоединились два бывших наставника — Дима Билан и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев в 5-й раз подряд появился на экране в качестве ведущего проекта. Триумфаторами шоу оказались Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Дарья Антонюк запомнилась зрителям Первого канала исполнением романса «Дорогой длинною», а Александр Панайотов впечатлил наставников хитом Джорджа Майкла Careless Whisper.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Season 5 Episode 1
2 September 2016
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Season 5 Episode 2
9 September 2016
Слепые прослушивания. 3-я неделя
Season 5 Episode 3
16 September 2016
Слепые прослушивания. 4-я неделя
Season 5 Episode 4
23 September 2016
Слепые прослушивания. 5-я неделя
Season 5 Episode 5
30 September 2016
Слепые прослушивания. 6-я неделя
Season 5 Episode 6
7 October 2016
Слепые прослушивания. 7-я неделя
Season 5 Episode 7
14 October 2016
Поединки. 1-я неделя
Season 5 Episode 8
21 October 2016
Поединки. 2-я неделя
Season 5 Episode 9
28 October 2016
Поединки. 3-я неделя
Season 5 Episode 10
4 November 2016
Поединки. 4-я неделя
Season 5 Episode 11
11 November 2016
Нокауты. 1-я неделя
Season 5 Episode 12
18 November 2016
Нокауты. 2-я неделя
Season 5 Episode 13
25 November 2016
Нокауты. 3-я неделя
Season 5 Episode 14
2 December 2016
Первый четвертьфинал
Season 5 Episode 15
9 December 2016
Второй четвертьфинал
Season 5 Episode 16
16 December 2016
Полуфинал
Season 5 Episode 17
23 December 2016
Финал
Season 5 Episode 18
30 December 2016
