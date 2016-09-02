В 5-м сезоне шоу «Голос» состав судей снова подвергся изменениям, на этот раз к исполнительнице Полине Гагариной и певцу Григорию Лепсу, которые остались с предыдущего сезона, присоединились два бывших наставника — Дима Билан и Леонид Агутин. Дмитрий Нагиев в 5-й раз подряд появился на экране в качестве ведущего проекта. Триумфаторами шоу оказались Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано. Дарья Антонюк запомнилась зрителям Первого канала исполнением романса «Дорогой длинною», а Александр Панайотов впечатлил наставников хитом Джорджа Майкла Careless Whisper.