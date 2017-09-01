В 6-м сезоне шоу «Голос» оригинальный, «золотой» состав наставников вновь появился на экране, к радости зрителей: к Диме Билану и Леониду Агутину присоединились Пелагея и Александр Градский. Дмитрий Нагиев в очередной раз предстал в качестве ведущего проекта. Наставники по-прежнему отбирали членов своей команды в рамках слепых прослушиваний, после чего участники соревновались за право стать победителем. Самыми яркими участниками этого сезона стали Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ладислав Бубнар и Ян Гэ. В новогоднем выпуске все участники появились на сцене, чтобы вместе исполнить рождественский хит шведской группы ABBA.