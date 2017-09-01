Menu
Russian
Golos (2012), season 6

Golos 12+
Title Сезон 6
Season premiere 1 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 18
Runtime 31 hours 30 minutes
"Golos" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Голос» оригинальный, «золотой» состав наставников вновь появился на экране, к радости зрителей: к Диме Билану и Леониду Агутину присоединились Пелагея и Александр Градский. Дмитрий Нагиев в очередной раз предстал в качестве ведущего проекта. Наставники по-прежнему отбирали членов своей команды в рамках слепых прослушиваний, после чего участники соревновались за право стать победителем. Самыми яркими участниками этого сезона стали Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ладислав Бубнар и Ян Гэ. В новогоднем выпуске все участники появились на сцене, чтобы вместе исполнить рождественский хит шведской группы ABBA.

5.0
5.2 IMDb
Слепые прослушивания 1
Season 6 Episode 1
1 September 2017
Слепые прослушивания 2
Season 6 Episode 2
8 September 2017
Слепые прослушивания 3
Season 6 Episode 3
15 September 2017
Слепые прослушивания 4
Season 6 Episode 4
22 September 2017
Слепые прослушивания 5
Season 6 Episode 5
29 September 2017
Слепые прослушивания 6
Season 6 Episode 6
6 October 2017
Слепые прослушивания 7
Season 6 Episode 7
13 October 2017
Поединки 1
Season 6 Episode 8
20 October 2017
Поединки 2
Season 6 Episode 9
27 October 2017
Поединки 3
Season 6 Episode 10
3 November 2017
Поединки 4
Season 6 Episode 11
10 November 2017
Нокауты 1
Season 6 Episode 12
17 November 2017
Нокауты 2
Season 6 Episode 13
24 November 2017
Нокауты 3
Season 6 Episode 14
1 December 2017
Четвертьфинал 1
Season 6 Episode 15
8 December 2017
Четвертьфинал 2
Season 6 Episode 16
15 December 2017
Полуфинал
Season 6 Episode 17
22 December 2017
Финал
Season 6 Episode 18
29 December 2017
