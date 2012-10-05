Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Golos (2012), season 1

Golos season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Golos Seasons Season 1

Golos 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 22 hours 45 minutes
"Golos" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Голос» судьями стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Каждый наставник отобрал команду в рамках слепых прослушиваний, затем разбил участников на шесть дуэтов. По результатам исполнения наставники сделали выбор, приняв решение, кто из дуэта останется в проекте, а кто отправится домой. Ведущим проекта стал известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал в премьерном сезоне удалось пройти трем артистам. Самыми яркими участниками шоу оказались Эльмира Калимуллина, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян и Дина Гарипова.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Слепые прослушивания 1
Season 1 Episode 1
5 October 2012
Слепые прослушивания 2
Season 1 Episode 2
12 October 2012
Слепые прослушивания 3
Season 1 Episode 3
19 October 2012
Слепые прослушивания 4
Season 1 Episode 4
26 October 2012
Слепые прослушивания 5
Season 1 Episode 5
4 November 2012
Слепые прослушивания 6
Season 1 Episode 6
9 November 2012
Поединки 1
Season 1 Episode 7
16 November 2012
Поединки 2
Season 1 Episode 8
23 November 2012
Поединки 3
Season 1 Episode 9
30 November 2012
Нокауты
Season 1 Episode 10
7 December 2012
Полуфинал (прямой эфир)
Season 1 Episode 11
14 December 2012
Финал (прямой эфир)
Season 1 Episode 12
21 December 2012
Суперфинал
Season 1 Episode 13
28 December 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more