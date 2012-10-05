В 1-м сезоне шоу «Голос» судьями стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Каждый наставник отобрал команду в рамках слепых прослушиваний, затем разбил участников на шесть дуэтов. По результатам исполнения наставники сделали выбор, приняв решение, кто из дуэта останется в проекте, а кто отправится домой. Ведущим проекта стал известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал в премьерном сезоне удалось пройти трем артистам. Самыми яркими участниками шоу оказались Эльмира Калимуллина, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян и Дина Гарипова.