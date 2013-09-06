Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Golos (2012), season 2

Golos season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Golos Seasons Season 2

Golos 12+
Title Сезон 2
Season premiere 6 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 17
Runtime 29 hours 45 minutes
"Golos" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Голос» наставниками стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Все участники, которые прошли кастинг, исполнили по одной песне, а судьи отобрали участников в команду. Если к одному участнику повернулись двое и более судей, исполнитель сам принимает решение, в какую команду отправиться. Самыми яркими участниками шоу оказались Сергей Волчков, Наргиз Закирова, Гела Гуралиа и Тина Кузнецова. Александра Белякова поразила судей исполнением лирической композиции «Журавли», а Олеся Матакова растрогала наставников и публику пронзительной песней «Снилось мне».

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Прослушивания 1
Season 2 Episode 1
6 September 2013
Прослушивания 2
Season 2 Episode 2
13 September 2013
Прослушивания 3
Season 2 Episode 3
20 September 2013
Прослушивания 4
Season 2 Episode 4
27 September 2013
Прослушивания 5
Season 2 Episode 5
4 October 2013
Прослушивания 6
Season 2 Episode 6
12 October 2013
Поединки 1
Season 2 Episode 7
18 October 2013
Поединки 2
Season 2 Episode 8
25 October 2013
Поединки 3
Season 2 Episode 9
1 November 2013
Поединки 4
Season 2 Episode 10
8 November 2013
Нокауты 1
Season 2 Episode 11
16 November 2013
Нокауты 2
Season 2 Episode 12
22 November 2013
Нокауты 3
Season 2 Episode 13
29 November 2013
Зрительское голосование 1
Season 2 Episode 14
6 December 2013
Зрительское голосование 2
Season 2 Episode 15
13 December 2013
Полуфинал
Season 2 Episode 16
20 December 2013
Финал
Season 2 Episode 17
27 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more