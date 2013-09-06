Во 2-м сезоне шоу «Голос» наставниками стали Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Все участники, которые прошли кастинг, исполнили по одной песне, а судьи отобрали участников в команду. Если к одному участнику повернулись двое и более судей, исполнитель сам принимает решение, в какую команду отправиться. Самыми яркими участниками шоу оказались Сергей Волчков, Наргиз Закирова, Гела Гуралиа и Тина Кузнецова. Александра Белякова поразила судей исполнением лирической композиции «Журавли», а Олеся Матакова растрогала наставников и публику пронзительной песней «Снилось мне».