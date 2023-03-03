Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Golos (2012), season 11

Golos season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Golos Seasons Season 11

Golos 12+
Title Сезон 11
Season premiere 3 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 24 hours 30 minutes
"Golos" season 11 description

В 11-м сезоне шоу «Голос» в сравнении с предыдущим сезоном состав наставников поменялся целиком: к вернувшимся в проект Полине Гагариной и Виталию Вакуленко добавились два новых наставника — Владимир Пресняков и Антон Беляев. Последний стал первым наставником, который ранее принимал участие в проекте. Вместо Дмитрия Нагиева ведущей шоу стала Яна Чурикова. В этом сезоне в РФ в первый раз решили внедрить функцию блокировки. За сезон наставник может использовать функцию блокировки трижды. В шоу приняли участие Николай Щерба, Гульнара Байгузина, Вадим Евтеев, Эльмира Диваева и другие молодые артисты.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Слепые прослушивания 1-я неделя
Season 11 Episode 1
3 March 2023
Слепые прослушивания 2-я неделя
Season 11 Episode 2
10 March 2023
Слепые прослушивания 3 - я неделя
Season 11 Episode 3
17 March 2023
Слепые прослушивания 4-я неделя
Season 11 Episode 4
24 March 2023
Слепые прослушивания 5-я неделя
Season 11 Episode 5
31 March 2023
Слепые прослушивания 6-я неделя
Season 11 Episode 6
7 April 2023
Слепые прослушивания 7 - я неделя
Season 11 Episode 7
14 April 2023
Поединки 1-я неделя
Season 11 Episode 8
21 April 2023
Поединки 2-я неделя
Season 11 Episode 9
28 April 2023
Нокауты. 1-я неделя
Season 11 Episode 10
5 May 2023
Нокауты. 2-я неделя
Season 11 Episode 11
12 May 2023
Четвертьфинал (Прямой эфир)
Season 11 Episode 12
19 May 2023
Полуфинал (Прямой эфир)
Season 11 Episode 13
26 May 2023
Финал (Прямой эфир)
Season 11 Episode 14
2 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more