В 11-м сезоне шоу «Голос» в сравнении с предыдущим сезоном состав наставников поменялся целиком: к вернувшимся в проект Полине Гагариной и Виталию Вакуленко добавились два новых наставника — Владимир Пресняков и Антон Беляев. Последний стал первым наставником, который ранее принимал участие в проекте. Вместо Дмитрия Нагиева ведущей шоу стала Яна Чурикова. В этом сезоне в РФ в первый раз решили внедрить функцию блокировки. За сезон наставник может использовать функцию блокировки трижды. В шоу приняли участие Николай Щерба, Гульнара Байгузина, Вадим Евтеев, Эльмира Диваева и другие молодые артисты.