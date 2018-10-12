В 7-м сезоне шоу «Голос» состав наставников поменялся полностью: к Басте присоединились новички — исполнительница Ани Лорак, скандально известный певец Сергей Шнуров и продюсер Константин Меладзе. Дмитрий Нагиев в очередной раз приглашен вести проект. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем вокалистам. Самыми яркими участниками шоу стали Петр Захаров, поразивший слушателей исполнением «Смуглянки», а также Амирхан Умаев, Рушана Валиева и Шаэн Оганесян. В финале сезона все участники по сложившейся традиции вышли на сцену, чтобы вместе исполнить хит группы ABBA.