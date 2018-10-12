Menu
Golos (2012), season 7

Season premiere 12 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 22 hours 45 minutes
"Golos" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Голос» состав наставников поменялся полностью: к Басте присоединились новички — исполнительница Ани Лорак, скандально известный певец Сергей Шнуров и продюсер Константин Меладзе. Дмитрий Нагиев в очередной раз приглашен вести проект. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти трем вокалистам. Самыми яркими участниками шоу стали Петр Захаров, поразивший слушателей исполнением «Смуглянки», а также Амирхан Умаев, Рушана Валиева и Шаэн Оганесян. В финале сезона все участники по сложившейся традиции вышли на сцену, чтобы вместе исполнить хит группы ABBA.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Golos List of episodes TV series release schedule
Слепые прослушивания 1
Season 7 Episode 1
12 October 2018
Слепые прослушивания 2
Season 7 Episode 2
19 October 2018
Слепые прослушивания 3
Season 7 Episode 3
26 October 2018
Слепые прослушивания 4
Season 7 Episode 4
2 November 2018
Слепые прослушивания 5
Season 7 Episode 5
9 November 2018
Слепые прослушивания 6
Season 7 Episode 6
16 November 2018
Поединки. 1-я неделя
Season 7 Episode 7
23 November 2018
Поединки. 2-я неделя
Season 7 Episode 8
30 November 2018
Нокауты 1
Season 7 Episode 9
7 December 2018
Нокауты 2
Season 7 Episode 10
14 December 2018
Четвертьфинал, топ 12
Season 7 Episode 11
21 December 2018
Полуфинал, топ 8
Season 7 Episode 12
28 December 2018
Финал
Season 7 Episode 13
1 January 2019
TV series release schedule
