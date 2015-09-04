Menu
Golos (2012), season 4

Golos season 4 poster
Golos 12+
Title Сезон 4
Season premiere 4 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 17
Runtime 29 hours 45 minutes
"Golos" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Голос» в первый раз в истории проекта состав наставников поменялся. К Александру Градскому присоединились Баста, Полина Гагарина и Григорий Лепс, которые заменили Диму Билана, Пелагею и Леонида Агутина. Дмитрий Нагиев остался ведущим шоу. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шести исполнителям. Самыми яркими участниками проекта стали иеромонах Фотий, Михаил Озеров, Ольга Задонская и Эра Канн. Эра Канн произвела впечатление на наставников и публику в рамках слепых прослушиваний, исполнив культовую композицию Гвен Стефани Don't Speak.

TV Show rating

5.0
Rate 16 votes
5.2 IMDb
Слепые прослушивания 1
Season 4 Episode 1
4 September 2015
Слепые прослушивания 2
Season 4 Episode 2
11 September 2015
Слепые прослушивания 3
Season 4 Episode 3
18 September 2015
Слепые прослушивания 4
Season 4 Episode 4
25 September 2015
Слепые прослушивания 5
Season 4 Episode 5
2 October 2015
Слепые прослушивания 6
Season 4 Episode 6
9 October 2015
Поединки 1
Season 4 Episode 7
16 October 2015
Поединки 2
Season 4 Episode 8
23 October 2015
Поединки 3
Season 4 Episode 9
30 October 2015
Поединки 4
Season 4 Episode 10
6 November 2015
Нокауты 1
Season 4 Episode 11
13 November 2015
Нокауты 2
Season 4 Episode 12
20 November 2015
Нокауты 3
Season 4 Episode 13
27 November 2015
Четвертьфинал 1 (прямой эфир)
Season 4 Episode 14
4 December 2015
Четвертьфинал 2 (прямой эфир)
Season 4 Episode 15
11 December 2015
Полуфинал (прямой эфир)
Season 4 Episode 16
18 December 2015
Финал (прямой эфир)
Season 4 Episode 17
25 December 2015
