В 4-м сезоне шоу «Голос» в первый раз в истории проекта состав наставников поменялся. К Александру Градскому присоединились Баста, Полина Гагарина и Григорий Лепс, которые заменили Диму Билана, Пелагею и Леонида Агутина. Дмитрий Нагиев остался ведущим шоу. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шести исполнителям. Самыми яркими участниками проекта стали иеромонах Фотий, Михаил Озеров, Ольга Задонская и Эра Канн. Эра Канн произвела впечатление на наставников и публику в рамках слепых прослушиваний, исполнив культовую композицию Гвен Стефани Don't Speak.