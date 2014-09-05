Menu
Golos (2012), season 3

Golos 12+
Title Сезон 3
Season premiere 5 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 17
Runtime 29 hours 45 minutes
"Golos" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Голос» все наставники в лице Димы Билана, Пелагеи, Александра Градского и Леонида Агутина продолжили свою работу в проекте. Шоу ведет по-прежнему Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шестерке исполнителей. Самыми яркими участниками проекта оказались Александра Воробьева, Ярослав Дронов, Александр Бон и Мариам Мерабова. При этом Егор Сесарев в рамках слепых прослушиваний покорил публику и наставников исполнением популярной песни Angels. Александра Воробьева растрогала аудиторию, спев знаменитую композицию «Лебединая верность».

5.1
Слепые прослушивания 1
Season 3 Episode 1
5 September 2014
Слепые прослушивания 2
Season 3 Episode 2
12 September 2014
Слепые прослушивания 3
Season 3 Episode 3
19 September 2014
Слепые прослушивания 4
Season 3 Episode 4
26 September 2014
Слепые прослушивания 5
Season 3 Episode 5
3 October 2014
Слепые прослушивания 6
Season 3 Episode 6
10 October 2014
Поединки 1
Season 3 Episode 7
17 October 2014
Поединки 2
Season 3 Episode 8
24 October 2014
Поединки 3
Season 3 Episode 9
31 October 2014
Поединки 4
Season 3 Episode 10
7 November 2014
Нокауты 1
Season 3 Episode 11
14 November 2014
Нокауты 2
Season 3 Episode 12
21 November 2014
Нокауты 3
Season 3 Episode 13
28 November 2014
Четвертьфинал 1 (прямой эфир)
Season 3 Episode 14
5 December 2014
Четвертьфинал 2 (прямой эфир)
Season 3 Episode 15
12 December 2014
Полуфинал (прямой эфир)
Season 3 Episode 16
19 December 2014
Финал (прямой эфир)
Season 3 Episode 17
26 December 2014
