В 3-м сезоне шоу «Голос» все наставники в лице Димы Билана, Пелагеи, Александра Градского и Леонида Агутина продолжили свою работу в проекте. Шоу ведет по-прежнему Дмитрий Нагиев. От команды каждого наставника в четвертьфинал удалось пройти шестерке исполнителей. Самыми яркими участниками проекта оказались Александра Воробьева, Ярослав Дронов, Александр Бон и Мариам Мерабова. При этом Егор Сесарев в рамках слепых прослушиваний покорил публику и наставников исполнением популярной песни Angels. Александра Воробьева растрогала аудиторию, спев знаменитую композицию «Лебединая верность».