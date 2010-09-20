В 8-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Алан лучше узнает Линдси, маму близкого приятеля его сына. Джейк не в восторге от этого. Ему больше не нравится проводить уик-энды с отцом, и мальчик предпочитает оставаться с матерью и ее новым супругом. Замечая, что сын недоволен новой любовной интрижкой отца, Чарли решает подкупить подростка и заодно его приятеля Элриджа. Тем временем Алан случайно встречает свою бывшую возлюбленную Мелиссу и сообщает ей, что свободен и не прочь поразвлечься. Чарли осознает, что у него начинается зависимость от крепких алкогольных напитков. Он решает сбавить обороты и переключиться на вино и пиво.