Two and a Half Men 2003 - 2015 season 8

Two and a Half Men season 8 poster
Two and a Half Men 18+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 20 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 52 minutes
"Two and a Half Men" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Алан лучше узнает Линдси, маму близкого приятеля его сына. Джейк не в восторге от этого. Ему больше не нравится проводить уик-энды с отцом, и мальчик предпочитает оставаться с матерью и ее новым супругом. Замечая, что сын недоволен новой любовной интрижкой отца, Чарли решает подкупить подростка и заодно его приятеля Элриджа. Тем временем Алан случайно встречает свою бывшую возлюбленную Мелиссу и сообщает ей, что свободен и не прочь поразвлечься. Чарли осознает, что у него начинается зависимость от крепких алкогольных напитков. Он решает сбавить обороты и переключиться на вино и пиво.

7.0
7.1 IMDb

Three Girls and a Guy Named Bud
Season 8 Episode 1
20 September 2010
A Bottle of Wine and a Jackhammer
Season 8 Episode 2
27 September 2010
A Pudding-Filled Cactus
Season 8 Episode 3
4 October 2010
Hookers, Hookers, Hookers
Season 8 Episode 4
11 October 2010
The Immortal Mr. Billy Joel
Season 8 Episode 5
18 October 2010
Twanging Your Magic Clanger
Season 8 Episode 6
25 October 2010
The Crazy Bitch Gazette
Season 8 Episode 7
1 November 2010
Springtime on a Stick
Season 8 Episode 8
8 November 2010
A Good Time in Central Africa
Season 8 Episode 9
15 November 2010
Ow, Ow, Don't Stop
Season 8 Episode 10
22 November 2010
Dead from the Waist Down
Season 8 Episode 11
6 December 2010
Chocolate Diddlers or My Puppy's Dead
Season 8 Episode 12
13 December 2010
Skunk, Dog, Crap and Ketchup
Season 8 Episode 13
3 January 2011
Lookin' for Japanese Subs
Season 8 Episode 14
17 January 2011
Three Hookers and a Philly Cheesesteak
Season 8 Episode 15
7 February 2011
That Darn Priest
Season 8 Episode 16
14 February 2011
