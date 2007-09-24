Menu
Two and a Half Men 2003 - 2015 season 5

Season premiere 24 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 19
Runtime 6 hours 58 minutes
В 5-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Алан вновь пытается наладить личную жизнь, но, как всегда, терпит крах. В это время Джейк собирается поступать в другую школу. Отец и дядя стращают подростка, в красках рассказывая, с какими ужасами сталкиваются новички. Алан убеждает Чарли построить серьезные отношения. Но во время свидания с понравившейся ему девушкой случается казус: у мужчины обнаруживается сыпь. Кроме того, он постоянно возвращается мыслями к своей симпатичной соседке Роуз. Материальные сложности вынуждают Алана отправиться в медицинскую лабораторию и согласиться на участие в опытах.

7.0
7.1 IMDb

Large Birds, Spiders and Mom
Season 5 Episode 1
24 September 2007
Media Room Slash Dungeon
Season 5 Episode 2
1 October 2007
Dum Diddy Dum Diddy Doo
Season 5 Episode 3
8 October 2007
City of Great Racks
Season 5 Episode 4
15 October 2007
Putting Swim Fins on a Cat
Season 5 Episode 5
22 October 2007
Help Daddy Find His Toenail
Season 5 Episode 6
29 October 2007
Our Leather Gear Is in the Guest Room
Season 5 Episode 7
5 November 2007
Is There a Mrs. Waffles?
Season 5 Episode 8
12 November 2007
Tight's Good
Season 5 Episode 9
19 November 2007
Kinda Like Necrophilia
Season 5 Episode 10
26 November 2007
Meander to Your Dander
Season 5 Episode 11
17 March 2008
A Little Clammy and None Too Fresh
Season 5 Episode 12
24 March 2008
The Soil Is Moist
Season 5 Episode 13
31 March 2008
Winky-Dink Time
Season 5 Episode 14
14 April 2008
Rough Night in Hump Junction
Season 5 Episode 15
21 April 2008
Look at Me, Mommy, I'm Pretty
Season 5 Episode 16
28 April 2008
Fish in a Drawer
Season 5 Episode 17
5 May 2008
If My Hole Could Talk
Season 5 Episode 18
12 May 2008
Waiting for the Right Snapper
Season 5 Episode 19
19 May 2008
