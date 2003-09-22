Menu
Two and a Half Men 2003 - 2015 season 1

Two and a Half Men 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Two and a Half Men" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Два с половиной человека» на пороге холостяцкого жилища Чарльза вдруг возникает его родной старший брат Алан с сыном. Они нуждаются во временном приюте после распада семьи. Алан оказывается полной противоположностью своего брата, он всю жизнь старался вести себя правильно и строить лишь серьезные отношения. Но, несмотря на это, его супруга Джудит подала на развод. Обосновавшись под одной крышей с Чарльзом, Алан скрепя сердце наблюдает хаос в его квартире и вереницу женщин, которые если и смотрят на него, то только с жалостью. Алан убежден, что Чарли дурно влияет на подростка Джейка. 

Series rating

7.0
7.1 IMDb

"Two and a Half Men" season 1 list of episodes.

Pilot
Season 1 Episode 1
22 September 2003
Big Flappy Bastards
Season 1 Episode 2
29 September 2003
Go East on Sunset Until You Reach the Gates of Hell
Season 1 Episode 3
6 October 2003
If I Can't Write My Chocolate Song I'm Going to Take a Nap
Season 1 Episode 4
13 October 2003
The Last Thing You Want Is to Wind Up with a Hump
Season 1 Episode 5
20 October 2003
Did You Check with the Captain of the Flying Monkeys?
Season 1 Episode 6
27 October 2003
If They Do Go Either Way, They're Usually Fake
Season 1 Episode 7
3 November 2003
Twenty-Five Little Pre-pubers Without a Snoot-ful
Season 1 Episode 8
10 November 2003
Phase One, Complete
Season 1 Episode 9
17 November 2003
Merry Thanksgiving
Season 1 Episode 10
24 November 2003
Alan Harper, Frontier Chiropractor
Season 1 Episode 11
15 December 2003
Camel Filters + Pheromones
Season 1 Episode 12
5 January 2004
Sarah Like Puny Alan
Season 1 Episode 13
12 January 2004
I Can't Afford Hyenas
Season 1 Episode 14
2 February 2004
Round One to the Hot Crazy Chick (1)
Season 1 Episode 15
9 February 2004
That Was Saliva, Alan (2)
Season 1 Episode 16
16 February 2004
Ate the Hamburgers, Wearing the Hats
Season 1 Episode 17
23 February 2004
An Old Flame with a New Wick
Season 1 Episode 18
1 March 2004
I Remember the Coatroom, I Just Don't Remember You
Season 1 Episode 19
22 March 2004
Hey, I Can Pee Outside in the Dark
Season 1 Episode 20
19 April 2004
No Sniffing, No Wowing
Season 1 Episode 21
3 May 2004
My Doctor Has a Cow Puppet
Season 1 Episode 22
10 May 2004
Just Like Buffalo
Season 1 Episode 23
17 May 2004
Can You Feel My Finger?
Season 1 Episode 24
24 May 2004
