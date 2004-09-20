Во 2-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли приглашает друзей на домашнюю вечеринку, но его брат Алан не входит в список гостей. Ситуация усложняется, когда Алана никто не зовет и на тусовку к Джудит, хотя к ней собираются все его приятели. Он выясняет, что Джудит записалась на прием к врачу Джейка. В это время Эвелин пытается выяснить, почему Чарли так плохо к ней относится. А у самого Чарли начинается роман с властной эгоцентричной женщиной. Роуз помогает ему понять, что Шерри очень похожа на него самого. В свободное от налаживания личной жизни время братья пытаются воспитывать Джейка.