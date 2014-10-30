В 12-м сезоне сериала «Два с половиной человека» зрителей вновь ожидает огромное количество нелепых и забавных ситуаций, в которых оказываются главные герои. В центре событий по-прежнему разведенный бизнесмен Уолден и его друг и жилец Алан. Новая пассия Алана Гретхен знакомится с Уолденом и Дженни. Вместе они едут в Денвер, чтобы встретиться с Дирком – владельцем машины, которая раньше принадлежала Уолдену. В дороге Уолден делится с компанией воспоминаниями, которые связаны с автомобилем. Дженни хочет выкупить машину, поскольку она очень важна для Уолдена. Однако эта сделка приводит к неожиданным последствиям.