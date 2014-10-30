Menu
Two and a Half Men 2003 - 2015, season 12

Two and a Half Men season 12 poster
Two and a Half Men 18+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 30 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 52 minutes
"Two and a Half Men" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Два с половиной человека» зрителей вновь ожидает огромное количество нелепых и забавных ситуаций, в которых оказываются главные герои. В центре событий по-прежнему разведенный бизнесмен Уолден и его друг и жилец Алан. Новая пассия Алана Гретхен знакомится с Уолденом и Дженни. Вместе они едут в Денвер, чтобы встретиться с Дирком – владельцем машины, которая раньше принадлежала Уолдену. В дороге Уолден делится с компанией воспоминаниями, которые связаны с автомобилем. Дженни хочет выкупить машину, поскольку она очень важна для Уолдена. Однако эта сделка приводит к неожиданным последствиям.

"Two and a Half Men" season 12 list of episodes.

The Ol' Mexican Spinach
Season 12 Episode 1
30 October 2014
A Chic Bar in Ibiza
Season 12 Episode 2
6 November 2014
Glamping in a Yurt
Season 12 Episode 3
13 November 2014
Thirty-Eight, Sixty-Two, Thirty-Eight
Season 12 Episode 4
20 November 2014
Oontz. Oontz. Oontz.
Season 12 Episode 5
27 November 2014
Alan Shot a Little Girl
Season 12 Episode 6
4 December 2014
Sex with an Animated Ed Asner
Season 12 Episode 7
11 December 2014
Family, Bublé, Deep-fried Turkey
Season 12 Episode 8
18 December 2014
Bouncy, Bouncy, Bouncy, Lyndsey
Season 12 Episode 9
8 January 2015
Here I Come, Pants!
Season 12 Episode 10
15 January 2015
For Whom the Booty Calls
Season 12 Episode 11
22 January 2015
A Beer-Battered Rip-Off
Season 12 Episode 12
29 January 2015
Boompa Loved His Hookers
Season 12 Episode 13
5 February 2015
Don't Give a Monkey a Gun
Season 12 Episode 14
12 February 2015
Of Course He's Dead - Part One
Season 12 Episode 15
19 February 2015
Of Course He's Dead - Part Two
Season 12 Episode 16
19 February 2015
