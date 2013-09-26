В 11-м сезоне сериала «Два с половиной человека» к Алану приезжает внебрачная дочь его покойного брата Джейн. Ей любопытно, почему дядя по-прежнему живет в особняке с Уолденом. Того тоже заботит этот вопрос, ведь у обоих мужчин вполне традиционная сексуальная ориентация. Тем временем Алан зовет в гости свою мать Эвелин, чтобы она познакомилась с внучкой, которую раньше никогда не видела. А бывшая возлюбленная Алана Линдси хочет, чтобы они возобновили романтические отношения. Джейк отправляется служить в армию. Уолден собирается жениться на Зои. Он хочет пригласить Алана на торжество.