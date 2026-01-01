Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Two and a Half Men Awards

"Two and a Half Men" updates

All info
Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more