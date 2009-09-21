Menu
Two and a Half Men 2003 - 2015 season 7

Season premiere 21 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"Two and a Half Men" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли со всей серьезностью относится к романтическим отношениям с Челси, но их союз вскоре терпит крах. В это время Алан уделяет много внимания ребенку Джудит, думая, что он является отцом этой девочки, а его экс-супруга со своим новым мужем Хербом едет в романтический тур. Чарли случайно сбивает кота, хозяйкой которого оказывается Челси. Это случается именно в тот период, когда они стараются восстановить отношения. Джейк делает фото с места происшествия и начинает с упоением шантажировать дядю. Тем временем Челси хочет установить контакт с Джейком.

"Two and a Half Men" season 7 list of episodes. TV series release schedule
818-jklpuzo
Season 7 Episode 1
21 September 2009
Whipped Unto the Third Generation
Season 7 Episode 2
28 September 2009
Mmm, Fish. Yum.
Season 7 Episode 3
5 October 2009
Laxative Tester, Horse Inseminator
Season 7 Episode 4
12 October 2009
For the Sake of the Child
Season 7 Episode 5
19 October 2009
Give Me Your Thumb
Season 7 Episode 6
2 November 2009
Untainted by Filth
Season 7 Episode 7
9 November 2009
Gorp. Fnark. Schmegle.
Season 7 Episode 8
16 November 2009
Captain Terry's Spray-On Hair
Season 7 Episode 9
23 November 2009
That's Why They Call It Ball Room
Season 7 Episode 10
7 December 2009
Warning, It's Dirty
Season 7 Episode 11
14 December 2009
Fart Jokes, Pie and Celeste
Season 7 Episode 12
11 January 2010
Yay, No Polyps!
Season 7 Episode 13
18 January 2010
Crude and Uncalled For
Season 7 Episode 14
1 February 2010
Aye, Aye, Captain
Season 7 Episode 15
8 February 2010
Tinkle Like a Princess
Season 7 Episode 16
1 March 2010
I Found Your Moustache
Season 7 Episode 17
8 March 2010
Ixnay on the Oggie Day
Season 7 Episode 18
22 March 2010
Keith Moon Is Vomiting in His Grave
Season 7 Episode 19
12 April 2010
I Called Him Magoo
Season 7 Episode 20
10 May 2010
Gumby with a Pokey
Season 7 Episode 21
17 May 2010
This Is Not Gonna End Well
Season 7 Episode 22
24 May 2010
