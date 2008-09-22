Menu
Two and a Half Men 2003 - 2015 season 6

Season premiere 22 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Two and a Half Men" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли сталкивается в закусочной со своей давней знакомой Крейси. Почти десять лет назад у них был страстный роман. Рядом с ней герой замечает мальчика, внешне очень напоминающего самого Чарли. Вскоре выясняется, что Крейси назвала сына Чаком. Чарли решает, что именно он приходится отцом этому ребенку. Мужчину мучит совесть. Чтобы усмирить душевные терзания, он выписывает на имя Крейси щедрый чек. Тем временем отношения Чарли с Аланом не ладятся. Причиной конфликта становятся 38 долларов, которые один брат одолжил у другого и забыл вернуть.

"Two and a Half Men" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Taterhead Is Our Love Child
Season 6 Episode 1
22 September 2008
Pie Hole, Herb
Season 6 Episode 2
29 September 2008
Damn You, Eggs Benedict
Season 6 Episode 3
6 October 2008
The Flavin' and the Mavin'
Season 6 Episode 4
13 October 2008
A Jock Strap in Hell
Season 6 Episode 5
20 October 2008
It's Always Nazi Week
Season 6 Episode 6
3 November 2008
Best H.O. Money Can Buy
Season 6 Episode 7
10 November 2008
Pinocchio's Mouth
Season 6 Episode 8
17 November 2008
The Mooch at the Boo
Season 6 Episode 9
24 November 2008
He Smelled the Ham, He Got Excited
Season 6 Episode 10
8 December 2008
The Devil's Lube
Season 6 Episode 11
15 December 2008
Thank God for Scoliosis
Season 6 Episode 12
12 January 2009
I Think You Offended Don
Season 6 Episode 13
19 January 2009
David Copperfield Slipped Me a Roofie
Season 6 Episode 14
2 February 2009
I'd Like to Start with the Cat
Season 6 Episode 15
9 February 2009
She'll Still Be Dead at Halftime
Season 6 Episode 16
2 March 2009
The 'Ocu' or the 'Pado'?
Season 6 Episode 17
9 March 2009
My Son's Enormous Head
Season 6 Episode 18
16 March 2009
The Two Finger Rule
Season 6 Episode 19
30 March 2009
Hello, I Am Alan Cousteau
Season 6 Episode 20
13 April 2009
Above Exalted Cyclops
Season 6 Episode 21
27 April 2009
Sir Lancelot's Litter Box
Season 6 Episode 22
4 May 2009
Good Morning, Mrs. Butterworth
Season 6 Episode 23
11 May 2009
Baseball with Better Steroids
Season 6 Episode 24
18 May 2009
TV series release schedule
