В 6-м сезоне сериала «Два с половиной человека» Чарли сталкивается в закусочной со своей давней знакомой Крейси. Почти десять лет назад у них был страстный роман. Рядом с ней герой замечает мальчика, внешне очень напоминающего самого Чарли. Вскоре выясняется, что Крейси назвала сына Чаком. Чарли решает, что именно он приходится отцом этому ребенку. Мужчину мучит совесть. Чтобы усмирить душевные терзания, он выписывает на имя Крейси щедрый чек. Тем временем отношения Чарли с Аланом не ладятся. Причиной конфликта становятся 38 долларов, которые один брат одолжил у другого и забыл вернуть.