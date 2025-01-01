Menu
John Mulaney
Awards and nominations of John Mulaney
John Mulaney
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019
Best Comedic Performance
Nominee
