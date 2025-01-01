Menu
Kinoafisha Persons John Mulaney Awards

John Mulaney
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Series
Nominee
 Outstanding Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Best Comedic Performance
Nominee
