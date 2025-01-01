Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Robert Bresson
Awards
Awards and nominations of Robert Bresson
Robert Bresson
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Robert Bresson
Cannes Film Festival 1983
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1974
Parallel Sections
Winner
Cannes Film Festival 1967
Homage by the Jury's Unanimous Decision
Winner
OCIC Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1962
Jury Special Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1957
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1989
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1967
Parallel Sections
Winner
Venice Film Festival 1966
Cineforum 66 Award
Winner
Special Mention
Winner
Special Mention
Winner
New Cinema Award
Winner
San Giorgio Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1951
International Award
Winner
OCIC Award
Winner
Italian Film Critics Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1977
Special Jury Prize
Winner
Competition
Winner
Competition
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1971
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree