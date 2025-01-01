Menu
Andy Samberg
Awards and nominations of Andy Samberg
Andy Samberg
Awards and nominations of Andy Samberg
Golden Globes, USA 2014
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Razzie Awards 2013
Worst Screen Ensemble
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
