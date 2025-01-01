Menu
Claude Chabrol
Awards
Awards and nominations of Claude Chabrol
Claude Chabrol
Awards and nominations of Claude Chabrol
Cannes Film Festival 1985
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Venice Film Festival 1988
Best Film
Winner
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Berlinale Camera
Winner
Toronto International Film Festival 1995
Metro Media Award
Winner
Berlin International Film Festival 1973
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1959
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 2006
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1999
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1991
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Nominee
