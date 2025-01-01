Menu
Arnaud Desplechin
Awards and nominations of Arnaud Desplechin
Cannes Film Festival 2015
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Winner
Cannes Film Festival 2024
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007
Doc/It Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
