Kinoafisha Persons Arnaud Desplechin Awards

Awards and nominations of Arnaud Desplechin

Arnaud Desplechin
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Winner
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Doc/It Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Golden Lion
Nominee
