Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал