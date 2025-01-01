Меню
Персоны
Арно Деплешен
Награды
Награды и номинации Арно Деплешен
Arnaud Desplechin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Арно Деплешен
Каннский кинофестиваль 2015
Премия SACD
Победитель
Каннский кинофестиваль 2024
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Doc/It Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
