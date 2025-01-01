Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Xavier Dolan
Awards
Awards and nominations of Xavier Dolan
Xavier Dolan
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Xavier Dolan
Cannes Film Festival 2016
Grand Prize of the Jury
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Queer Palm
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Regards Jeunes Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Winner
Regards Jeunes Prize
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2013
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best North American Independent Film
Winner
Best Youth Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2012
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2018
Best Canadian Feature Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2016
Best Canadian Feature Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2014
Best Canadian Feature Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Best North American Independent Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2013
Best Canadian Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree