Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ксавье Долан
Награды
Награды и номинации Ксавье Долана
Xavier Dolan
О персоне
Фильмография
Новости
События
Фотографии
Награды
Награды и номинации Ксавье Долана
Каннский кинофестиваль 2016
Приз Экуменического жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Квир-пальма
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Приз "С уважением, женщины"
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Приз "С уважением, женщины"
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Премия SACD
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший североамериканский независимый фильм
Победитель
Лучший молодежный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Лучший канадский художественный фильм
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2018
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2014
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Лучший североамериканский независимый фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2013
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667