Kinoafisha Persons Paul Schrader Awards

Paul Schrader
Awards and nominations of Paul Schrader
Academy Awards, USA 2019
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Best Artistic Contribution
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1981
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 1977
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Venice Film Festival 2022
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2017
Green Drop Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Razzie Awards 2005
Worst Director
Nominee
 Worst Director
Nominee
Berlin International Film Festival 1992
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1979
Golden Berlin Bear
Nominee
