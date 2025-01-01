Menu
Awards and nominations of Kate McKinnon

Kate McKinnon
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
 Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
