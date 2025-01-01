Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kate McKinnon
Awards
Awards and nominations of Kate McKinnon
Kate McKinnon
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Kate McKinnon
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree