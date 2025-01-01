Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Todd Haynes
Awards
Awards and nominations of Todd Haynes
Todd Haynes
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Todd Haynes
Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Queer Palm
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Best Artistic Contribution
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2017
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2016
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2007
Best Film
Winner
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2002
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1991
Dramatic
Winner
Berlin International Film Festival 1991
Best Feature Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree