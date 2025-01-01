Menu
Awards and nominations of François Truffaut

François Truffaut
Academy Awards, USA 1975 Academy Awards, USA 1975
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1960 Academy Awards, USA 1960
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1959 Cannes Film Festival 1959
Best Director
Winner
OCIC Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964 Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1974 BAFTA Awards 1974
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Foreign Language Film
Nominee
 Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1979 BAFTA Awards 1979
Best Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1966 Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1976 Berlin International Film Festival 1976
Competition
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1979 Berlin International Film Festival 1979
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1977 Berlin International Film Festival 1977
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1962 Berlin International Film Festival 1962
Golden Berlin Bear
Nominee
