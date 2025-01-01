Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
François Truffaut
Awards
Awards and nominations of François Truffaut
François Truffaut
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of François Truffaut
Academy Awards, USA 1975
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1960
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1959
Best Director
Winner
OCIC Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1974
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 1984
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1979
Best Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 1961
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1966
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1976
Competition
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1979
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1977
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1962
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree