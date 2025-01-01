Menu
Krzysztof Zanussi
Awards
Awards and nominations of Krzysztof Zanussi
Krzysztof Zanussi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Krzysztof Zanussi
Cannes Film Festival 1980
Jury Prize
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1971
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Winner
Best Film
Winner
Venice TV Prize
Winner
Venice Film Festival 1982
Special Jury Prize
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1981
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Venice Film Festival 1980
UNICEF Award - Special Mention
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
AGIS Award
Winner
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2002
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2000
Golden St. George
Winner
Moscow International Film Festival 1989
Ecumenical Jury Award - Special Mention
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1975
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
