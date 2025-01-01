Menu
Theo Angelopoulos

Awards
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Cannes Film Festival 1995
FIPRESCI Prize
Winner
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Best Screenplay
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1975
Parallel Sections
Winner
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1988
Silver Lion
Winner
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Best Film
Winner
OCIC Award
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1980
Special Jury Prize
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1986
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1975
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1973
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1971
FIPRESCI Prize - Special Mention
Winner
Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
