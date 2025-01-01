Menu
Awards and nominations of Aaron Paul

Awards and nominations of Aaron Paul

Aaron Paul
Awards and nominations of Aaron Paul
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
