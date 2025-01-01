Menu
Wes Anderson
Awards
Awards and nominations of Wes Anderson
Awards and nominations of Wes Anderson
Academy Awards, USA 2024
Best Live Action Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2019
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2013
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Animated Featured Film
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Animated Film
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2023
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 2007
Little Golden Lion
Winner
Best Film
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1996
Best New Filmmaker
Winner
Berlin International Film Festival 2018
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Grand Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Nominee
