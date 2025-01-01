Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уэс Андерсон
Награды
Награды и номинации Уэса Андерсона
Wes Anderson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Уэса Андерсона
Оскар 2024
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2015
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Animated Featured Film
Номинант
BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Best Animated Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Little Golden Lion
Победитель
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best New Filmmaker
Победитель
Берлинале 2018
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2014
Приз Большого жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2005
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667