Art Carney
Awards
Art Carney
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Art Carney
Academy Awards, USA 1975
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Winner
Golden Globes, USA 1975
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1968
Special Classification of Individual Achievements
Winner
Primetime Emmy Awards 1967
Special Classifications of Individual Achievements
Winner
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor in a Supporting Role
Winner
Best Comedian
Nominee
Primetime Emmy Awards 1955
Best Supporting Actor in a Regular Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1954
Best Series Supporting Actor
Winner
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Guest Performer in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1966
Special Classification of Individual Achievements
Nominee
Primetime Emmy Awards 1957
Best Supporting Performance by an Actor
Nominee
Venice Film Festival 1980
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
