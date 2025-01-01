Menu
Kinoafisha Persons Aleksei Balabanov Awards

Aleksei Balabanov
Awards and nominations of Aleksei Balabanov
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2002 Sochi Open Russian Film Festival 2002
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1998 Sochi Open Russian Film Festival 1998
Special Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997 Sochi Open Russian Film Festival 1997
Grand Prize of the Festival
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2007 Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2000 Sochi Open Russian Film Festival 2000
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
 Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1994 Sochi Open Russian Film Festival 1994
Full-Length Film
Nominee
