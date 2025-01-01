Menu
Aleksei Balabanov
Awards
Awards and nominations of Aleksei Balabanov
Aleksei Balabanov
Awards
Awards and nominations of Aleksei Balabanov
Venice Film Festival 2012
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2007
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2002
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Special Prize
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1997
Grand Prize of the Festival
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2007
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1994
Full-Length Film
Nominee
