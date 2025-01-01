Menu
Awards
Awards and nominations of Cher
Cher
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Cher
Academy Awards, USA 1988
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Winner
Academy Awards, USA 1984
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Best Actress
Winner
Golden Globes, USA 1988
Best Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1984
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1974
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1997
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1986
Best Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 1983
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Music-Variety Series
Nominee
Outstanding Music-Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Variety Musical Series
Nominee
Outstanding Variety Musical Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
Outstanding Variety Series - Musical
Nominee
Outstanding Variety Series - Musical
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Supporting Actress
Nominee
Razzie Awards 2011
Worst Supporting Actress
Nominee
