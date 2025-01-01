Menu
Awards and nominations of Cher

Cher
Awards and nominations of Cher
Academy Awards, USA 1988 Academy Awards, USA 1988
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Winner
Academy Awards, USA 1984 Academy Awards, USA 1984
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1985 Cannes Film Festival 1985
Best Actress
Winner
Golden Globes, USA 1988 Golden Globes, USA 1988
Best Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1984 Golden Globes, USA 1984
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Winner
Golden Globes, USA 1974 Golden Globes, USA 1974
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1997 Golden Globes, USA 1997
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1986 Golden Globes, USA 1986
Best Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 1983 Golden Globes, USA 1983
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Music-Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Variety Musical Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Nominee
 Outstanding Variety Series - Musical
Nominee
BAFTA Awards 1989 BAFTA Awards 1989
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1985 BAFTA Awards 1985
Best Supporting Actress
Nominee
Razzie Awards 2011 Razzie Awards 2011
Worst Supporting Actress
Nominee
