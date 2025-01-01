Меню
Шер
Награды
Награды и номинации Шер
Награды и номинации Шер
Оскар 1988
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1984
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1974
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Outstanding Music-Variety Series
Номинант
Outstanding Music-Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Variety Musical Series
Номинант
Outstanding Variety Musical Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Variety Series - Musical
Номинант
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Outstanding Variety Series - Musical
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая женская роль второго плана
Номинант
