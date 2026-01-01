Menu
Chris Rock
Awards
Awards and nominations of Chris Rock
Chris Rock
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Chris Rock
Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2015
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1999
Best Comedic Performance
Nominee
Best Breakthrough Male Performance
Nominee
