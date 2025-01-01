Menu
Kinoafisha Persons Sacha Noam Baron Cohen Awards

Sacha Noam Baron Cohen
Academy Awards, USA 2021 Academy Awards, USA 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Nominee
Nominee
 Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
Best Comedy Performance
Winner
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Best Entertainment Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Comedic Genius Award
Winner
Best Performance in a Movie
Nominee
 Best Duo
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2007 MTV Movie + TV Awards 2007
Best Kiss
Winner
Best Comedic Performance
Winner
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014 MTV Movie + TV Awards 2014
Best Fight
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
