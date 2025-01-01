Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sacha Noam Baron Cohen
Awards
Awards and nominations of Sacha Noam Baron Cohen
Sacha Noam Baron Cohen
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Sacha Noam Baron Cohen
Academy Awards, USA 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2007
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2007
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2020
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Nominee
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Nominee
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Nominee
BAFTA Awards 2001
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
Best Comedy Performance
Winner
BAFTA Awards 2000
Best Entertainment Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021
Comedic Genius Award
Winner
Best Performance in a Movie
Nominee
Best Duo
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2007
Best Kiss
Winner
Best Kiss
Winner
Best Comedic Performance
Winner
Best Fight
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014
Best Fight
Nominee
Best Fight
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree