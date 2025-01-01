Menu
Jim Jarmusch
Awards
Awards and nominations of Jim Jarmusch
Awards and nominations of Jim Jarmusch
Cannes Film Festival 2008
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2005
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 1989
Best Artistic Contribution
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 1985
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 1999
Audience Award
Winner
