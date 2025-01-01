Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jim Jarmusch Awards

Awards and nominations of Jim Jarmusch

Jim Jarmusch
Awards and nominations of Jim Jarmusch
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Best Artistic Contribution
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Golden Camera
Winner
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
 Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1995 Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 1985 Sundance Film Festival 1985
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 1999 Tallinn Black Nights Film Festival 1999
Audience Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more