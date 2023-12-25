Similar films for Hungarians
The Boys of Paul Street Drama
1969, Hungary / USA
7.0
Sweet Anna Drama
1958, Hungary
7.0
Colonel Redl Biography, Drama, History
1985, Germany / Yugoslavia / Hungary / Austria
7.0
Man of Iron Drama, History
1981, Poland
7.0
The Fifth Seal Drama, War
1976, Hungary
8.0
A Strange Role Drama
1976, Hungary
7.0
Élet muzsikája - Kálmán Imre, Az Drama
1984, USSR / Hungary
7.0
Sindbad Drama
1971, Hungary
7.0
The Red and the White Drama, War
1967, Hungary / USSR
7.0
The Round-Up Drama, War
1965, Hungary
7.0