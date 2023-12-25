Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hungarians
7.1
Kinoafisha Films Hungarians
7.1

Hungarians

, 1978
Magyarok
Hungary / Drama / 18+
Poster of Hungarians
7.1

Cast

Éva Pap
Fábiánné, Ilona
József Bihari
Utolsó magyar az álomjelenetben
Sándor Szabó
Német gazda
Zoltán Gera
Brainer, intézõ
Tibor Molnár
Gáspár Dániel
István O. Szabó
Kondor Ábris
Noémi Apor
Szabóné, Zsófi
Bertalan Solti
Szabó János
Gábor Koncz
Fábián András
Anna Muszte
Kisné, Rozika
Director Zoltán Fábri
Writer József Balázs, Zoltán Fábri
Composer György Vukán
Cast and Crew

Film details

Country Hungary
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1978
World premiere 22 June 1978
Release date
22 June 1978 Hungary
Production Capital, Clircio, Dialóg Filmstúdió
Also known as
Magyarok, Húngaros, Die Ungarn, Hungarian, Hungarians, Macarlar, Piso apo ta syrmatoplegmata, Unkarilaiset, Węgrzy, ハンガリアン

Film rating

7.1
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hungarians

The Boys of Paul Street
The Boys of Paul Street Drama
1969, Hungary / USA
7.0
Sweet Anna
Sweet Anna Drama
1958, Hungary
7.0
Colonel Redl
Colonel Redl Biography, Drama, History
1985, Germany / Yugoslavia / Hungary / Austria
7.0
Man of Iron
Man of Iron Drama, History
1981, Poland
7.0
The Fifth Seal
The Fifth Seal Drama, War
1976, Hungary
8.0
A Strange Role Drama
1976, Hungary
7.0
Élet muzsikája - Kálmán Imre, Az
Élet muzsikája - Kálmán Imre, Az Drama
1984, USSR / Hungary
7.0
Sindbad Drama
1971, Hungary
7.0
The Red and the White
The Red and the White Drama, War
1967, Hungary / USSR
7.0
The Round-Up
The Round-Up Drama, War
1965, Hungary
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more