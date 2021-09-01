Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Red and the White
7.5
Kinoafisha Films The Red and the White
7.5

The Red and the White

, 1967
Csillagosok, Katonak
Hungary, USSR / Drama, War / 18+
Poster of The Red and the White
7.5

Cast

András Kozák
László
Tibor Molnár
Fekete András
Bolot Beishenaliev
Csingiz
Tatyana Konyukhova
Elizaveta
Anatoliy Yabbarov
Krystyna Mikolajewska
Olga növér
Mikhail Kozakov
Mikhail Kozakov
Vörös parancsnok
Viktor Avdyushko
Matróz
Jácint Juhász
István
József Madaras
Magyar parancsnok
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Fehér tiszt
Director Miklós Jancsó
Writer Gyula Hernádi, Miklós Jancsó, Giorgi Mdivani
Cast and Crew

Film details

Country Hungary / USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1967
World premiere 3 November 1967
Release date
3 November 1967 Hungary
Production MAFILM Stúdió 4, Mosfilm
Also known as
Csillagosok, katonák, Los rojos y los blancos, The Red and the White, Vermelhos e Brancos, De røde og de hvide, Gwiazdy na czapkach, L'armata a cavallo, Punaiset ja valkoiset, Röda och vita, Røde og hvite, Rouges et blancs, Sterne an den Mützen, Sterne an der Mütze, Tähdet ja sotilaat, Žvaigždės ir kareiviai, Zvezde i vojnici, Zvijezde i vojnici, Звезды и солдаты, 紅與白, 红军与白军, Rød og hvit, Qırmızı və Ağ, Звёзды и солдаты, 적과 백

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Red and the White

The Round-Up
The Round-Up Drama, War
1965, Hungary
7.0
Electra, My Love
Electra, My Love Drama
1974, Hungary
7.0
Mysteries of Lisbon
Mysteries of Lisbon Drama, Detective
2010, France / Portugal
5.0
The Comedians
The Comedians Drama
1967, USA / France
6.0
Wings
Wings Drama
1966, USSR
7.0
The Pacifist
The Pacifist Drama
1970, Italy / France
5.0
Hot Snow
Hot Snow Drama, War
1972, USSR
7.0
Zakhar Berkut
Zakhar Berkut Drama
1971, USSR
7.0
Whoever softer
Whoever softer Drama
1996, Kazakhstan
6.0
Abai
Abai Drama
1995, Kazakhstan
6.0
Prince Daniil Galitsky
Prince Daniil Galitsky Drama
1987, USSR
6.0
Dolg
Dolg Drama, War
1977, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more