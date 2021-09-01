Similar films for The Red and the White
The Round-Up Drama, War
1965, Hungary
7.0
Electra, My Love Drama
1974, Hungary
7.0
Mysteries of Lisbon Drama, Detective
2010, France / Portugal
5.0
The Comedians Drama
1967, USA / France
6.0
Wings Drama
1966, USSR
7.0
The Pacifist Drama
1970, Italy / France
5.0
Hot Snow Drama, War
1972, USSR
7.0
Zakhar Berkut Drama
1971, USSR
7.0
Whoever softer Drama
1996, Kazakhstan
6.0
Abai Drama
1995, Kazakhstan
6.0
Prince Daniil Galitsky Drama
1987, USSR
6.0
Dolg Drama, War
1977, USSR
6.0