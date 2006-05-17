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Poster of The Breed
6.1
Kinoafisha Films The Breed
6.1

The Breed

, 2006
The Breed
Germany, USA, South Africa / Horror / 18+
Poster of The Breed
6.1

Cast

Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Nicki
Eric Lively
Matt
Oliver Hudson
Oliver Hudson
John
Marianne Maddalena
David Lancaster
Hill Harper
Hill Harper
Noah
Wes Craven
Wes Craven
Taryn Manning
Taryn Manning
Sara
Nick Boraine
Luke
Lisa-Marie Schneider
Jenny
Director Nicholas Mastandrea
Writer Bob Conte, Peter Wortmann
Composer Marcus Trumpp
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA / South Africa
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2006
Online premiere 27 April 2007
World premiere 17 May 2006
Release date
7 September 2006 Russia Lizard 18+
7 September 2006 Belarus
17 May 2006 France
17 May 2006 Germany
1 June 2006 Italy
7 September 2006 Kazakhstan
1 June 2006 USA
7 September 2006 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,689,984
Production Film Afrika Worldwide, ApolloProMovie & Co. 1. Filmproduktion, DEJ Productions
Also known as
The Breed, La jauría, 嗜血狂犬, A falka, Aullidos, Cães Assassinos, Cainii ucigasi, Gossos assassins, La Race du Mal, Laberinto de terror, Ljetovanje na otoku strave, Mania, Raça Assassina, Rasa, Sói Đêm, The Breed - Blutige Meute, The Breed - La razza del male, Tõug, Vahşi Irk, Μανία, Зграя, Кръвожадна порода, Свора, ファイナル・デッド, 繁殖, The Breed - Räudige Meute, Krutá rasa, Pach smrti na ostrove, Vahsi Irk

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.1 IMDb
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Updated 19 December 2023
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