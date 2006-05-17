Also known as

The Breed, La jauría, 嗜血狂犬, A falka, Aullidos, Cães Assassinos, Cainii ucigasi, Gossos assassins, La Race du Mal, Laberinto de terror, Ljetovanje na otoku strave, Mania, Raça Assassina, Rasa, Sói Đêm, The Breed - Blutige Meute, The Breed - La razza del male, Tõug, Vahşi Irk, Μανία, Зграя, Кръвожадна порода, Свора, ファイナル・デッド, 繁殖, The Breed - Räudige Meute, Krutá rasa, Pach smrti na ostrove, Vahsi Irk

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