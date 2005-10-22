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Poster of BloodRayne
4.2
Kinoafisha Films BloodRayne
4.2

BloodRayne

, 2005
BloodRayne
USA, Germany / Fairy Tale, Action, Horror / 18+
Poster of BloodRayne
4.2

Cast

Kristanna Loken
Kristanna Loken
Rayne
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Kagan
Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Katarin
Will Sanderson
Domastir
Udo Kier
Udo Kier
Regal Monk
Matthew Davies
Matthew Davies
Sebastian
Michael Madsen
Michael Madsen
Vladimir
Adrienne McQueen
Meat Loaf
Meat Loaf
Leonid
Darren Shahlavi
Chris Torres
Michael Paré
Michael Paré
Iancu
Director Uwe Boll
Writer Guinevere Turner
Composer Henning Lohner
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2005
World premiere 22 October 2005
Release date
16 February 2006 Russia Lizard
16 February 2006 Belarus
22 October 2005 Germany
22 October 2005 Great Britain
16 February 2006 Kazakhstan
13 December 2006 Sweden
22 October 2005 USA
16 February 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $3,650,275
Production Romar Entertainment, Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG, Herold Productions
Also known as
BloodRayne, BloodRayne - Venganza de sangre, Bladrejn, BloodRayne - Az igazság árnyékában, BloodRayne, dipsa gia ekdikisi, BloodRayne: Vendetta, Buraddorein, Kruvinoji Rein, Printesa vampirilor, Rayne, Vampire Princess, Δίψα για εκδίκηση, Бладрейн, Кървавата Рейн, ブラッドレイン, 吸血萊恩

Film rating

4.2
Rate 10 votes
3 IMDb
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Updated 4 September 2023
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