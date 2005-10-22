Film details
Country
USA / Germany
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2005
World premiere
22 October 2005
Release date
|16 February 2006
|Russia
| Lizard
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|16 February 2006
|Belarus
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|22 October 2005
|Germany
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|22 October 2005
|Great Britain
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|16 February 2006
|Kazakhstan
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|13 December 2006
|Sweden
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|22 October 2005
|USA
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|16 February 2006
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$3,650,275
Production
Romar Entertainment, Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG, Herold Productions
Also known as
BloodRayne, BloodRayne - Venganza de sangre, Bladrejn, BloodRayne - Az igazság árnyékában, BloodRayne, dipsa gia ekdikisi, BloodRayne: Vendetta, Buraddorein, Kruvinoji Rein, Printesa vampirilor, Rayne, Vampire Princess, Δίψα για εκδίκηση, Бладрейн, Кървавата Рейн, ブラッドレイン, 吸血萊恩