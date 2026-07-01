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Poster of Ali Baba Goes to Town
6.3
Ali Baba Goes to Town - Trailer
Kinoafisha Films Ali Baba Goes to Town
6.3

Ali Baba Goes to Town

, 1937
Ali Baba Goes to Town
USA / Comedy, Fantasy, Musical / 18+
Trailers
Poster of Ali Baba Goes to Town
6.3
Ali Baba Goes to Town - Trailer
Ali Baba Goes to Town  Trailer

Synopsis

While visiting Hollywood a starstruck movie fan (Eddie Cantor) fantasizes about himself cast in an Arabian adventure. Director David Butler's comedy--with many songs--also features Tony Martin, Roland Young, Gypsy Rose Lee (billed as Rose Hovick), John Carradine, June Lang, Virginia Field, Charles Lane, The Peters Sisters and many big-name guest stars playing themselves.

Cast

Eddie Cantor
Ali Baba
Tony Martin
Tony Martin
Tony Martin
Roland Young
Roland Young
Sultan
June Lang
June Lang
Gypsy Rose Lee
Louise Hovick
John Carradine
John Carradine
Broderick
Virginia Field
Dinah
Jeni Le Gon
Douglass Dumbrille
Prince Musah
Alan Dinehart
Boland
Warren Hymer
Stanley Fields
Director David Butler
Writer C. Graham Baker, Gene Towne, Harry Tugend, Jack Yellen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1937
World premiere 29 October 1937
Release date
17 November 1937 France
29 October 1937 USA NR
Budget $1,000,000
Production Twentieth Century Fox
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Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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