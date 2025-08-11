Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sweetheart
7.1
Sweetheart - Trailer
Kinoafisha Films Sweetheart
7.1

Sweetheart

, 2025
Gioia mia
Italy / Drama, Family / 18+
Trailers
Going 0
Not going 0
Poster of Sweetheart
7.1
Going 0
Not going 0
Sweetheart - Trailer
Sweetheart  Trailer

Synopsis

A reluctant summer together transforms into an enchanting adventure when a young boy discovers his aunt's mysterious Sicilian house holds secrets and, perhaps, ancient spirits lurking within its walls.

Cast

Marco Fiore
Nico
Aurora Quattrocchi
Aurora Quattrocchi
Gela
Martina Ziami
Rosa
Camille Dugay Comencini
Violetta
Concetta Ingrassia
Mariula
Renata Sajeva
Lia
Rosaria Oddo
Giuseppina Cardella
Giuseppina Cammareri
Claudia Pace
King
Frank
Clara Salvo
Masuccia
Director Margherita Spampinato
Writer Margherita Spampinato
Composer Alice Zecchinelli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2025
World premiere 11 August 2025
Release date
11 December 2025 Italy
26 February 2026 Netherlands AL
Worldwide Gross $718,154
Production Yagi Media
Also known as
Gioia mia, Sweetheart, Gioia mia: Un verano en Sicilia, Hjärtat mitt, Mein Sommer bei Nonna, Verão na Sicília, Γλυκό μου, Gela

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 

Film Trailers

All trailers
Sweetheart - Trailer
Sweetheart Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more