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Sweetheart
7.1
Sweetheart
, 2025
Gioia mia
Italy / Drama, Family / 18+
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7.1
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Sweetheart
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Synopsis
A reluctant summer together transforms into an enchanting adventure when a young boy discovers his aunt's mysterious Sicilian house holds secrets and, perhaps, ancient spirits lurking within its walls.
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Cast
Marco Fiore
Nico
Aurora Quattrocchi
Gela
Martina Ziami
Rosa
Camille Dugay Comencini
Violetta
Concetta Ingrassia
Mariula
Renata Sajeva
Lia
Rosaria Oddo
Giuseppina Cardella
Giuseppina Cammareri
Claudia Pace
King
Frank
Clara Salvo
Masuccia
Director
Margherita Spampinato
Writer
Margherita Spampinato
Composer
Alice Zecchinelli
Cast and Crew
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2025
World premiere
11 August 2025
Release date
11 December 2025
Italy
26 February 2026
Netherlands
AL
Worldwide Gross
$718,154
Production
Yagi Media
Also known as
Gioia mia, Sweetheart, Gioia mia: Un verano en Sicilia, Hjärtat mitt, Mein Sommer bei Nonna, Verão na Sicília, Γλυκό μου, Gela
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Film rating
7.1
Rate
10
votes
7
IMDb
Place in the rating
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