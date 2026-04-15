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Poster of Swept Away
7.5
Swept Away - Subtitled re-release trailer
Kinoafisha Films Swept Away
7.5

Swept Away

, 1974
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Italy / Adventure, Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Swept Away
7.5
Swept Away - Subtitled re-release trailer
Swept Away  Subtitled re-release trailer

Synopsis

A spoiled rich woman and a brutish Communist deckhand become stranded alone on a desert island after venturing away from their cruise.

Cast

Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Gennarino Carunchio
Mariangela Melato
Raffaella Pavone Lanzetti
Isa Danieli
Anna
Aldo Puglisi
Aldo Puglisi
Pippo
Eros Pagni
Vittorio Fanfoni
Lorenzo Piani
Luis Suárez
Riccardo Salvino
Signor Pavone Lanzetti
Anna Melita
Giuseppe Durini
Lucrezia De Domizio
Director Lina Wertmüller
Writer Lina Wertmüller
Composer Piero Piccioni
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1974
World premiere 18 December 1974
Release date
12 February 2026 Brazil 16
5 May 1976 France 12
18 December 1974 Italy
27 May 1978 Japan R18+
Worldwide Gross $33,698
Production Cam Sugar, Medusa Distribuzione
Also known as
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Swept Away, Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal im azurblauen Meer im August, Insólito destino, Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, Унесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе, Arrastrados por insólito destino, Insólita aventura de verano, Por um Destino Insólito, Porwani zrządzeniem losu przez wody lazurowego sierpniowego morza, Strandet, Swept Away by an Unusual Destiny in the Blue Sea of August, Tormine armastus, Η κυρία και ο ναύτης, Віднесені незвичною долею в лазурне море в серпні, 무인도의 열정, 流されて..., Vers un destin insolite, sur les flots bleus de l'été, 귀부인과 승무원, Swept Away... by an Unusual Destiny in the Blue Sea of August

Film rating

7.5
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 15 April 2026

Film Trailers

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Swept Away - Subtitled re-release trailer
Swept Away Subtitled re-release trailer
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Quotes

Gennarino Carunchio One bitch up there, and another down here, and my friend the sea turned traitor!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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